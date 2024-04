BBB 24: Veja quem segue na Prova do Finalista; acompanhe ao vivo

BBB 24: Alane e Davi disputam uma vaga na final Crédito: Reprodução/Globo

A Prova do Finalista no BBB 24 durou mais de dez horas e definiu o primeiro brother com uma vaga na grande final do programa. Alane e Davi seguiram até o na Prova, depois que Isabelle e Matteus foram eliminados. Com 10 horas e 15 minutos de prova, Alane desistiu e Davi é o primeiro finalista do BBB 24. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O grande vencedor ainda ganhará um carro zero quilômetro.