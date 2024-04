Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 26; quem sai?

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden estão no paredão do BBB 24. Veja o resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (26/03)

O voto na berlinda é para sair, com o quarteto: Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden.

O décimo quarto Paredão do Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) foi formado na noite desse domingo, 24 de março (24/03). Desta vez, foram cinco indicações, com uma pessoa escapando na Prova Bate-Volta.

Na votação do Confessionário , pela dinâmica da semana , duas pessoas iriam para a berlinda. Matteus, escolhido por cinco participantes, e Leidy, com quatro indicações, foram emparedados. Ambos tiveram contragolpe: Matteus escolheu MC Bin Laden, e Leidy emparedou Alane.

Pitel, vencedora da Prova do Anjo , estava imune. A líder Giovanna tinha uma indicação. Ela colocou Davi no Paredão .

O Poder Curinga da semana dava direito a impedir que uma pessoa participasse da Prova Bate-Volta. Matteus, que arrematou o benefício, indicou Bin Laden. Alane venceu a disputa e se salvou do Paredão.

A eliminação acontece hoje, logo após a novela “Renascer”.



A enquete produzida pelo O POVO indica Leidy Elin como a escolhida do público para sair no programa. A sister conta com 87,85% dos votos contra 6,46% de Davi, e 3,84% de MC Bin Laden, e 1,85% de Matteus.



Assim, Leidy Elin é a possível eliminada, alcançando a maioria dos votos para sair.



