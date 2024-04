BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

14º paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) será formado no domingo, 24/3; veja quando ocorre eliminação e dinâmica do reality nesta semana

Com a vitória de Giovanna na Prova do Líder nessa quinta-feira, 21, a dinâmica da semana no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) já está em andamento! Nos próximos dias, o reality show terá mudanças no papel do anjo e o leilão do Poder Curinga, gerando efeito na Prova Bate-Volta do Paredão com nova quantidade de participantes.



BBB 24: dinâmica da semana

Nessa quinta-feira, 21, ocorreu a 14ª Prova do Líder. Giovanna levou a coroa da semana pela segunda vez seguida. Ela já fez sua divisão entre VIP e Xepa, e poderá vetar alguém de participar na disputa da próxima semana.



Sexta-feira, 22/3

O "na mira do líder" da semana dará a Giovanna apenas duas opções de escolha. Quando for indicar alguém ao Paredão, ela terá de decidir entre uma delas.