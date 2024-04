BBB 24: ausência da esposa em foto de Páscoa decepciona Lucas Buda

Participantes do BBB 24 receberam nesta segunda, 25, presentes de Páscoa com fotos de família. Lucas Henrique se chateou pela ausência da esposa Camila

Enquanto os brothers comemoravam, o capoeirista se isolou para encarar a fotografia recebida, com as duas irmãs dele. Já no quarto Gnomo, MC Bin Laden , 30, tentou suavizar a situação para o colega de confinamento.

Lucas Henrique , de 29 anos, mais conhecido como Buda , se decepcionou nesta segunda-feira, 25, por não receber uma foto da esposa Camila Moura . Durante ação de patrocinadora no BBB 24 , os participantes do reality show ganharam ovos de Páscoa e imagens da família de cada um.

Esposa de Buda, Camila anunciou separação fora da casa

No domingo, 3 de março, Camila realizou uma série de publicações no Instagram, anunciando sua separação de Buda. A decisão veio após Buda ter sido visto trocando carinhos com Giovanna Pitel, no confinamento.

Na sequência, Camila também declarou ter redirecionado sua torcida para Davi, com quem Buda já compartilhou conflitos no BBB 24.