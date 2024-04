BBB 24: Davi será expulso? Entenda a briga entre brother e Bin Laden

Brothers se desentenderam após o Sincerão, causaram alvoroço generalizado na casa e a produção do programa teve que intervir. Confira a madrugada no BBB 24

Entenda a treta entre Davi e Bin Laden no BBB 24.

Os outros participantes tentaram separar a dupla e a produção do programa teve que intervir.

A madrugada após o Sincerão foi tensa para os brothers do BBB 24. Davi e Bin Laden se desentenderam e causaram uma confusão na casa.

BBB 24: Discussão de Davi e Bin Laden começou no Sincerão

No sétimo Sincerão da temporada, Davi e Bin Laden trocaram xingamentos. Após ter sido citado por Matteus, Bin Laden rebateu as acusações: “Vai nas costas do Davi que você está indo bem”.

Na segunda rodada, Davi escolheu Bin como sua “decepção” no jogo e o chamou de “traíra”. Em seguida, o funkeiro disse que Davi não era um jogador forte.