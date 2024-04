BBB 24: Quem ganhou a Prova do Líder hoje (21/03)?

A vencedora da última Prova do Líder nesta quinta-feira, 21, foi a participante Giovanna. Sua vitória define mais uma disputa no BBB 24

A dinâmica da Prova do Líder do BBB 24 aconteceu ao vivo nesta quinta-feira, 21, reunindo os brothers em disputa que terminou com a vitória de Giovanna. A participante garantiu o seu lugar no Top 10 do reality show e estará imune na formação do 14º Paredão.

Foi a segunda liderança seguida da sister Giovanna, que faz parte dos 11 participantes restantes no BBB 24.

BBB 24: quem ganhou Prova do Líder hoje (21/03) e como foi a disputa

A Prova do Líder desta semana foi em duas fases. A primeira delas foi em duplas, com quatro etapas, e a outra individual.