Xuxa critica frase de Fernanda: "Jogar filhos pela janela"

Durante o BBB 24, a participante Fernanda, em conversa com Pitel no gramado do programa, afirmou que às vezes sente vontade de “jogar os filhos pela janela”. A afirmação gerou repercussão nas redes sociais, levando a apresentadora Xuxa Meneghel a se manifestar em seu perfil no Instagram.



Utilizando os Stories, Xuxa problematizou a fala da participante do BBB, criticando a agressividade a qual se referia aos seus filhos e reforçando que esse tipo de fala incentiva a violência infantil. Segundo a apresentadora, Fernanda estaria “endossando a violência” ao expressar tais pensamentos sobre as próprias crianças.



Além disso, Xuxa reforçou a importância de cultivar o amor e afeto pelas crianças, relembrando que a violência nunca é uma forma de educar.