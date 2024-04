BBB 24: Beatriz derruba Sabrina Sato e público pede expulsão

A apresentadora Sabrina Sato fez uma participação especial no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) nesta quarta-feira, 20, e acabou sendo derrubada após a sister Beatriz Reis correr para abraçá-la. Mas a atitude da participante não foi bem recebida pelos internautas e virou assunto no X (antigo Twitter).

A hashtag “Beatriz Expulsa” alcançou os trendings topics (assuntos em alta) na rede social e uma parte do público criticou as ações da vendedora do Brás, que já havia sido avisada sobre aproximações supostamente exageradas com outros famosos, como Xande Pilares.

A recepção marcou a primeira visita de Sabrina ao reality show desde sua própria participação, ainda na terceira edição do programa. “Me ajuda, gente”, pediu a apresentadora ao cair no chão ao lado de Bia.