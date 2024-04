BBB 24: Internautas pedem revisão da Prova do Líder; entenda

A 13ª Prova do Líder do BBB 24 consagrou Giovanna como campeã. A sister chegou até a última fase da dinâmica, que foi de sorte, e ganhou a coroa da semana na noite de ontem, 14. No entanto, internautas comentaram no X (antigo Twitter) que a sister trapaceou na prova.

“Downy revisa a prova” é um dos assuntos mais comentados na rede social nesta manhã. Confira o que aconteceu.



Prova do líder: Internautas suspeitam que Giovanna sabia a resposta



Na última fase da prova, Davi e Giovanna tinham que encontrar uma placa que garantia a liderança. Davi escolheu a cama número 2, enquanto Giovanna foi até a cama número 6 e encontrou a placa. Porém, o público suspeita que Giovanna já sabia em qual cama estava a placa e trapaceou na prova.