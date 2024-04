BBB 24: quem venceu a Prova do Anjo de hoje, 16? Quem foi pro Monstro?

A disputa pelo Anjo da semana foi de sorte entre Isabelle e Matteus. Confira quem venceu! Crédito: Reprodução/ Globo

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) deste sábado, 16, garantiu autoimunidade ao vencedor, Matteus, que evitará as indicações para a berlinda na semana. O Anjo também levou um carro e o poder de imunizar outro brother durante a formação do paredão no domingo. Na prova de hoje, a disputa pelo Anjo foi de sorte. Apenas oito brothers jogaram a primeira fase em um grande jogo de tabuleiro. Disputaram, em ordem: Isabelle, Leidy Elin, Beatriz, Pitel, MC Bin Laden, Lucas Henrique, Fernanda e Matteus. Pitel e Beatriz foram eliminadas durante a dinâmica da prova.