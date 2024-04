Nova onda de calor no Brasil

Na zona oeste do Rio a sensação térmica chegou aos 60,1°C no sábado, o máximo desde que o Sistema Alerta Rio começou a fazer esta medição em 2014.

Uma nova onda de calor atinge o Brasil, com temperaturas recordes que levaram neste domingo(17) os moradores do Rio de Janeiro e São Paulo a buscar refúgio em praias e parques.

Muitos cariocas também se refugiaram no Parque Nacional da Tijuca, no coração da cidade.

As emblemáticas Ipanema e Copacabana lotaram, enquanto as autoridades divulgavam orientações para enfrentar as altas temperaturas.

Em São Paulo, moradores lotaram parques e praças.

"Antigamente não tinha um calor desse, né? Agora mudou bastante, de uns tempos pra cá", disse à AFP Vanuza Maria Estevan, de 40 anos.

Muitos habitantes do estado seguiram para o litoral, o que causou grandes engarrafamentos no entorno da capital no sábado, com filas de até 20 quilômetros, segundo a imprensa local.

Já no Sul, chuvas fortes causaram estragos e continuarão na próxima semana, segundo as autoridades.

A agência de informações meteorológicas MetSul informou neste domingo que a semana será de risco muito elevado no Centro-Sul do Brasil devido a temporais intensos. E alertou a para uma frente fria que chegará com chuvas torrenciais e possíveis vendavais.

A MetSul indicou que volumes excepcionalmente elevados, de até 300 milímetros, foram registrados em alguns locais do sul do Rio Grande do Sul.