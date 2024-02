Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 20; quem sai?

Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho estão no paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (20/2)

A líder Raquele tinha uma indicação. Ela colocou Deniziane no Paredão. Esta semana, o ganhador da Prova do Anjo também poderia colocar uma pessoa na berlinda. Michel escolheu Lucas Henrique (que venceu a prova bate-volta posteriormente).

O voto na berlinda é para sair, com o trio: Deniziane, Fernanda e Matteus.

O nono Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado na noite desse domingo, 18 de fevereiro. Desta vez, foram quatro indicações, com uma pessoa escapando na Prova Bate-Volta.

Depois disso, a casa deu início à sua votação e e os dois mais votados foram Fernanda, com 10 votos, e Matteus, com 3 votos.

A eliminação acontece hoje, logo após a novela “Renascer”.



Enquete BBB 24: quem o público acha que deve ser eliminado do reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica Fernanda como a escolhida do público para sair no programa. A sister conta com 77,79% dos votos contra 19,50% de Deniziane e 2,91% de Matteus.



Assim, Fernanda é a possível eliminada, alcançando a maioria dos votos para sair.



Enquete BBB 24: Conheça os brothers que estão no paredão