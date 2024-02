BBB 24: Votos do nono paredão foram assunto da madrugada

Bin Laden votou em Giovanna e deixou a sister incomodada. Michel também não ficou feliz com o voto que recebeu. Confira o que aconteceu na madrugada no reality

Após a formação do nono paredão do BBB 24, o principal assunto da noite foram os votos de cada um na dinâmica. Giovanna ficou incomodada com o voto que recebeu de Bin Laden, com quem tem um relacionamento na casa. Ainda, Davi e Bin Laden tiveram uma DR durante a madrugada.

Confira o que rolou na madrugada no BBB 24.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Deniziane, Fernanda ou Matteus? VOTE NA ENQUETE