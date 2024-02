Vanessa Lopes revela que sofreu quadro psicótico agudo no BBB 24

Depois da desistência e do sumiço nas redes, Vanessa fala pela primeira vez ao Fantástico numa entrevista que vai ao ar hoje

Após desistir do Big Brother Brasil 2024, Vanessa Lopes apareceu na mídia pela primeira vez. Após a desistência, a influencer procurou cuidar da saúde. Em entrevista exclusiva que vai ao ar hoje pelo Fantástico, ela revela detalhes do tratamento iniciado após a participação no programa.

Vanessa afirma: “Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade”. No início do mês, a família de Vanessa divulgou um boletim médico, assinado pelo psiquiatra Antônio Geraldo da Silva.

Segundo o boletim, Vanessa apresenta excelente evolução“, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico”, completou a equipe médica, garantindo que a ex-BBB está sendo monitorada.