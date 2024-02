Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Deniziane, Fernanda ou Matteus?

Berlinda foi definida na noite desse domingo, 18; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do BBB 24: Deniziane, Fernanda ou Matteus?

O paredão começou com dois imunizados: MC Bin Laden, pelo Poder Coringa; e Michel, por ter vencido a Prova do Anjo .

O nono Paredão do Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) foi formado na noite desse domingo, 18 de fevereiro. Desta vez, foram quatro indicações, com uma pessoa escapando na Prova Bate-Volta. O voto na berlinda é para sair, com um trio escolhido pela casa: Deniziane, Fernanda e Matteus.

Os dois mais votados pela casa foram ao Paredão. Fernanda, com 10 votos, e Matteus, com 3 votos , foram os indicados.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.

