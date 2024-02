BBB 24: Zilu expõe ameaças de morte contra a filha Wanessa Camargo

A mãe da cantora afirma que tomará as medidas legais acerca das "inúmeras mensagens de ódio"

A mãe de Wanessa Camargo, Zilu Camargo, expôs, em uma postagem no Instagram, as ameaças de morte contra a filha desde o início do Big Brother Brasil 2024.

No texto publicado no último domingo, 11, Zilu afirma que têm recebido “inúmeras mensagens de ódio” relacionadas à filha.

“Temos recebido inúmeras mensagens de ódio, incluindo ameaças de morte e comentários extremamente agressivos.”