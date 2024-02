BBB 24: veja dinâmica da semana e quando será o próximo Paredão

Oitavo paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) será formado no domingo; veja quando ocorre a eliminação e a dinâmica do programa nesta semana

A Prova do Líder desta semana no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) é de resistência, e a disputa entre os participantes do programa continua acontecendo. A dinâmica do reality para os próximos dias, no entanto, já foi revelada.

BBB 24: dinâmica da semana

Nessa quinta-feira, 8, começou a oitava Prova do Líder. A disputa é de resistência, mas será interrompida caso ainda haja participantes competindo no horário da próxima edição ao vivo do programa, na noite desta sexta-feira, 9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem vencer a prova terá não apenas o poder de indicar alguém ao Paredão, mas também de salvar uma pessoa entre os escolhidos para a berlinda. Além disso, o líder poderá vetar alguém de participar na próxima disputa pela coroa.