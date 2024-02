Fernanda e Beatriz discutem no Sincerão: "Precisa começar a ganhar para me incomodar"

Como é costume nas segundas-feiras, os participantes do BBB 24 realizaram mais uma dinâmica do Sincerão. Esta semana, além dos emparedados - Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho –, a líder Fernanda e o Anjo da semana, Matteus, foram convocados.

"Foi uma escolha minha não querer ter nenhuma troca com você também. Eu botaria até um desprezo pra você porque eu realmente não me interesso em nada em você", iniciou Fernanda. "A sua alegria também não me incomoda porque prefiro não olhar pra você, eu prefiro não falar com você. É uma escolha minha."

“Com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você. Isso não me incomoda real porque eu acho ótimo. Eu só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas aí também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto! Eu sempre me afasto de você", seguiu.

A sister insistiu ainda que acha Beatriz chata e prefere não ficar perto. Ela enfatizou que o objetivo no jogo é "muito forte e verdadeiro". "É sobre a minha vida, sobre meus filhos e é sobre a minha necessidade de conseguir dar um futuro para eles. E isso é muito mais forte que a sua alegria, que o seu sonho, que o seu VT, que qualquer coisa que você faça."

Em um discurso de mais de dois minutos, Fernanda seguiu: "Qualquer coisa em você é nada perto do meu objetivo e vice-versa! Meus filhos valem muito mais que seu brilho e a sua alegria. Continue sendo alegre". "Você precisa começa a ganhara para me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada!", disparou.