BBB 24: Performance de Fernanda marca a primeira Festa do Líder

Os participantes do BBB 24 curtiram a primeira Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira, 7. A líder Fernanda escolheu o tema “Burlesco” e fez uma performance no início da festa. Os brothers também aproveitaram para discutir relações. O clima rendeu momentos de romance no pós-festa.

Confira o que aconteceu na Festa do Líder do BBB.

BBB 24: Beatriz, Alane e Fernanda dão trégua em brigas

Fernanda aproveitou sua noite com muita diversão e dançou junto com Beatriz e Alane. As três, que protagonizaram discussões na casa nos últimos dias, deram uma trégua.