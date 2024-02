BBB 24: Retorno de Beatriz do paredão desagrada Fernanda

BBB 24: líder Fernanda fica irritada com a volta de Beatriz do paredão Crédito: Reprodução/Gshow

A noite de eliminação foi agitada na casa do BBB 24. Os brothers ficaram preocupados com o discurso de Tadeu Schmidt sobre a saída de Juninho. E o retorno de Beatriz do sétimo paredão desagradou Fernanda, que a colocou na berlinda. Confira o que aconteceu no BBB na madrugada desta quarta, 7. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BBB 24: Confinados fazem teorias sobre discurso de Tadeu Schmidt O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, utilizou o discurso de eliminação para comentar os últimos acontecimentos envolvendo Juninho, Alane e Leidy Elin.

“Se alguém tivesse jogado fora das regras, este paredão nem estaria acontecendo… o resultado aqui não é fruto de um fato isolado, mas de um conjunto de variáveis”, afirmou o apresentador. Logo após a eliminação, Alane se questionou se a sua reação no caso foi exagerada. A sister foi confortada pelos outros participantes. Marcus disse para Leidy Elin dizendo que Alane apenas se sentiu ofendida, e que não houve assédio. BBB 24: Giovanna diz que continuará “infiltrada” no quarto Fada Após a saída de Juninho, Giovanna foi chamada para dormir no quarto Gnomo, mas negou. Segundo a sister, ela precisa “continuar infiltrada no quarto Fada”. Bin Laden também disse que não quer Giovanna no quarto e que pretende trazer Leidy Elin para o lado deles. No fim, Isabelle foi para o quarto Gnomo e Fernanda fez piada: “vai sair daqui maluca ou eliminada”.

BBB 24: Fernanda se irrita com retorno de Beatriz do paredão “Não vou aguentar Brasil do Brasil do meu lado o tempo todo”, disse a líder Fernanda após o retorno de Beatriz do paredão. Pensando no Castigo do Monstro, a modelo disse que deixaria o programa caso precisasse fazer dupla com a vendedora.

Do lado oposto, Davi aproveitou a volta de Beatriz para motivar a sister. “Sua alegria é contagiante. Os cantores sentem isso. Então continue sendo quem você é porque você vai chegar longe", disse o baiano. Ela se emocionou com o discurso e caiu no choro.