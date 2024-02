Mãe de Vanessa Lopes fala após filha deixar BBB: "Saúde e união são o mais importante"

"Apareci para agradecer as inúmeras mensagens de carinho e apoio comigo e com a minha família. Vocês são incríveis”, seguiu Liziane.

Esta é a primeira vez que Liziane se pronuncia desde que Vanessa saiu do BBB 24 devido a crises emocionais.

Após a influencer digital Vanessa Lopes desistir da 24ª edição do Big Brother Brasil (BBB) , Liziane Lopes , mãe da jovem, retornou às redes sociais neste sábado, 3. Ela usou o espaço para agradecer às mensagens de apoio que tem recebido desde que a filha optou por deixar o reality global.

“É claro que vocês entendem que eu precisei estar off aqui para cuidar da Vanessinha e pra cuidar da minha família. Nossa saúde e união são sempre o mais importante”, afirmou a mãe da tiktoker.

Desde o dia 19 de janeiro, data em que deixou o reality, Vanessa não se pronunciou nas redes sociais. No dia 26, a influenciadora limitou-se a publicar um boletim médico sobre o seu estado de saúde.

O documento, assinado pelo médico Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, alegava que Vanessa Lopes estava sob cuidados médicos no domicílio dos pais, sendo acompanhada por eles 24 horas por dia.

Vanessa Lopes decidiu deixar o BBB após criar teorias sobre o programa, o que despertou a preocupação por parte da audiência e dos colegas de reality.

Estado de saúde de Vanessa atualizado

No último dia 31, o pai de Vanessa, Alisson Ramalho, atualizou o estado de saúde da filha. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o empresário afirmou que as recomendações médicas estão sendo seguidas à risca e que a tiktoker está passando por consultas diariamente desde que desistiu do BBB.

“Prazer falar com todos vocês, espero que estejam todos bem. Estamos aqui em um almoço em família, e gostaria de falar pra vocês resumidamente como foram os últimos dias”, iniciou.