BBB 24: Vanessa Lopes posta boletim sobre tratamento psquiátrico

A ex-BBB Vanessa Lopes postou no Instagram um boletim médico que atesta que ela está em tratamento psquiátrico domicilir em casa

O boletim também afirma que Vanessa necessita de "apoio público, privacidade e empatia com ela e os familiares". O médico Antônio Geraldo da Silva é o responsável por assinar o documento.

O boletim também afirma que a influenciadora precisa ficar afastada das atividades de trabalho e "pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico". "Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa", completa o documento.

Confira o boletim médico

Boletim médico sobre tratamento psiquiátrico postado pelo perfil de Vanessa Lopes no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @vanessalopesr_

Pai de Vanessa Lopes fala sobre como estado da filha

Em um pronunciamento, o pai da ex-BBB, Alisson Ramalho, já tinha revelado que ela estava em tratamento em casa. "Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e cuidado", disse ele no vídeo.



O empresário se manifestou na rede social após um colunista da RedeTV! afirmar que a influenciadora tinha brigado com os pais após a desistência do BBB 24, devido ao tratamento que havia recebido, e que tinha saído de casa.

Ele negou as informações e garantiu que eles "estavam muito bem". "Empatia salva vidas. Esse é um momento que precisamos de muito apoio e acolhimento”, ressaltou.



Vanessa Lopes desistiu do reality na útima sexta-feira, 19, após apertar o botão. Antes de sair, a ex-sister teve seu comportamento questionado na internet por internautas

A influenciadora, enquanto na casa , aparecia nas telas fazendo teorias conspiratórias, conversando sozinha e questionando se os outros participantes eram atores para enganá-la.