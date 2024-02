Por que Wanessa Camargo acha que foi 'cancelada' após festa do BBB?

A cantora e participante do BBB 24 , Wanessa Camargo, acredita estar “cancelada” fora do reality show. Isso porque na última festa que aconteceu na casa no dia 31, quarta- feira, com a cantora Gloria Groove, alguns integrantes da banda não interagiram com ela.

"A Monique me ligou no meu aniversário, eu tenho intimidade, e ela não olhou na minha cara. Eu fiquei olhando, e ela não fez nada, não fez um bico, nada. Como se não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria”, relatou Wanessa Camargo.

Durante o bate-papo, Bin Laden tentou acalmar a colega de confinamento: “Para, Wanessa! Eles são da sua equipe… Pode ter sido uma ordem da produção do programa.”



No X, antigo Twitter, fãs do reality reagiram à fala da cantora. "Eita, que burrice. O Bonis não permite as interações da banda, ainda mais se conhecerem o camarote aqui de fora", “Ela queria que descessem e fossem abraçar ela? Muito embora, ela tem razão. Tá canceladíssima", “A melhor resposta para Bin Laden, Rodriguinho, Wanessa, Yasmin e Lucas é a galera geral parar de seguir eles no Instagram", foram alguns dos comentários nas redes sociais.

Cancelamento e relacionamento de Wanessa Camargo com Dado Dolabella

O nome de Wanessa Camargo e da modelo Yasmin Brunet ganharam destaque nas últimas semanas devido ao desafeto de ambas com o participante Davi. Após algumas discussões dentro da casa, a cantora teria criticado o comportamento do jovem, afirmando que ele estaria acendendo alguns de seus gatilhos.



A declaração refletiu fora do reality e a influenciadora e ex-BBB, Gleici Damasceno, que venceu a edição de número 18 do BBB, usou o X (antigo Twitter) para comentar a situação e defender Davi.

Em determinado momento, ela escreveu que “essas meninas estão sendo é racistas”, o que levou internautas a acreditarem que ela estaria falando de Wanessa e Yasmin, por suas posturas com o brother.