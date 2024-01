BBB 24: Paqueras marcam a madrugada desta quinta-feira (25/1)

Os brothers aproveitaram a festa para deixar claro seus interesses amorosos e ainda encontraram tempo para conversar sobre o jogo. Veja o que rolou na madrugada no BBB

Logo no início, Matteus demonstrou que está a fim de Deniziane e assumiu estar com vontade de beijá-la .

Confira o que rolou na madrugada do BBB 24.

A festa comandada por Jota Quest agitou a noite dos brothers do BBB 24. Rodriguinho surpreendeu e aproveitou bastante a pista de dança. Mas o ponto alto da festança foram os flertes e paqueras . Matteus resolveu deixar claro que estava gostando de Deniziane. E Juninho e Leidy Elin também deixaram o público na expectativa de romance.

Mas só de paquera rolou na festa de ontem. Bin Laden, Juninho, Marcus e Yasmin também conversaram sobre as estratégias e relações entre os participantes da casa.

Momentos mais tarde, os dois estavam conversando no sofá.

De madrugada, os dois tomaram banho juntos, mas as interações entre os dois não passou disso.

Bin Laden admitiu que sentiu bastante as saídas de Vanessa Lopes e Vinicius. Juninho completou dizendo: “está saindo só os nossos”.

Em conversa com Yasmin, Marcus revela que seu próximo voto será em Rodriguinho.

“É por muitas coisas que estou vendo. Inclusive, ele só olhou na minha cara agora, ali na mesa, quando a gente começou a falar do Davi. Ele não olhou na minha cara desde aquele dia. No fundo, eu percebo que ele tanto faz estar aqui. Mas entendo que ele tem uma vida lá fora", disse Marcus elencando os motivos do voto.