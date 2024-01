Gil do Vigor é barrado na imigração do Estados Unidos: 'Cansado'

O ex-BBB Gil do Vigor usou as redes sociais para contar que foi barrado novamente na imigração dos Estados Unidos e afirmou estar 'cansado' da situação

“Sempre barrado na imigração. É muita vontade de estudar mesmo, viu?”, declarou. “Ainda colocam a pessoa plantada para esperar não sei quem, com um monte de gente nos olhando, achando que somos algo errado. Paciência , Gilberto, paciência”, detalhou a situação.

Gil do Vigor usou sua conta no X (Twitter) nesta terça-feira, 10, para contar que foi barrado na imigração dos Estados Unidos. O ex-BBB também desabafou, afirmando não ter sido a primeira vez que a situação ocorreu e que está “cansado” dela.

Em outro tweet, ele escreveu: “Até para estudar somos humilhados. Cansado”. O economista estuda no país para concluir seu PhD em economia na Universidade da Califórnia e constantemente viaja entre ele e o Brasil.

Essa não é a primeira vez que Gil do Vigor desabafa sobre ser barrado na imigração dos Estados Unidos. No início de 2023, ele dividiu com seus seguidores um relato sobre como foi tratado ao ser barrado.

