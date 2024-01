Enquete BBB 24: quem é o participante favorito para ganhar reality

Com 26 participantes, a nova edição do Big Brother Brasil (BBB 24) apresenta um número recorde de favoritos em potencial para o prêmio milionário. Entre os integrantes dos grupos Pipoca, Camarote e Puxadinho, a disputa na casa mais vigiada do Brasil começa a tomar forma.

Enquanto os internautas discutem as opções para o futuro vencedor, outros brothers desagradaram na mesma medida. O cozinheiro escolar Maycon, por exemplo, foi criticado por comentários capacitistas contra o atleta paralímpico Vinícius Rodrigues.

As primeiras vitórias também chamam atenção na estreia da Prova do Líder, definindo Deniziane como a mandachuva do reality e dona de um carro Chevrolet.