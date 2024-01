BBB 24: MC Bin Laden já fez uma participação com o grupo Gorillaz

Damon Albarn, do Gorillaz, e MC Bin Laden, agora Camarote do BBB 24 Crédito: Reprodução/ @mcbinladen / Instagram

"Trazer pro nosso país um feat de respeito e grandeza. Parabéns a todos. E a vocês que estão comigo há anos e apoiando sempre", completou o artista. O hit é o primeiro lançamento de duas faixas gravadas com a banda virtual", comemorou Bin Laden na época considerando a colaboração um grande marco. OUÇA música direto do YouTube MC Bin Laden, natural de São Paulo (SP), é um cantor e compositor de funk. Conhecido por sucessos do funk, como "Tá tranquilo, tá favorável" e "Passinho do Faraó", Bin Laden é o primeiro Camarote confirmado no BBB 24. MC Bin Laden no BBB 24: votação no Fantástico define mais dois participantes Além dos anúncios do Big Day, o público terá a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24. A votação acontecerá no programa “Fantástico”, apresentando 14 pessoas em potencial. A dupla selecionada pelos telespectadores se unirá ao grupo oficial um dia após as indicações, já na estreia do reality show, que acontece nesta segunda-feira, 8.

