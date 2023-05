Big Brother Brasil 23: como estão as finalistas um mês após o reality?

Um mês após o fim do BBB 23, as desérticas se reencontraram para um jantar em São Paulo na casa da ex-sister, Larissa Santos. O grupo, formado ainda em jogo, é composto por Larissa e pelas três finalistas, Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda Meirelles, a campeã do Big Brother Brasil 2023.

Passando por planos financeiros, carreira musical e críticas no Instagram, algumas mudanças aconteceram na vida das ex-sisters. Confira como estão as finalistas um mês depois do fim do confinamento:

BBB 23: Bruna Griphao e a carreira musical

Iniciando a carreira artística aos 10 anos, Bruna Griphao revelou que a música sempre esteve presente em sua vida, inclusive foi essencial para se tornar atriz. Logo na primeira audição para um papel, ela precisou cantar.

A estrela viu uma oportunidade de se lançar na música ao pensar na visibilidade que teria participando do maior reality show do Brasil.

“Bandida”, música lançada no início do confinamento, foi o pontapé de Bruna no mundo da música. Agora, um mês após o fim do programa, ela lançou seu segundo hit “Queimar”.

A atriz e cantora conta que escreveu a música ao colocar para fora sua vivência e suas dores de quando fez parte de um relacionamento abusivo.

Aline Wirley um mês após o BBB 23

A cantora, comunicadora e também mãe vem aproveitando a visibilidade que ganhou depois do BBB 23 para falar sobre assuntos importantes.

No Instagram, Aline Wirley fez um post sobre o bate-papo que teve com a Revista Crescer para falar sobre maternidade, parto, sexo, culpas e autocuidado.

Além disso, apaixonada por moda, posou para ensaios fotográficos esbanjando luxo nas roupas. Recentemente, também prestigiou o marido e modelo, Igor Rickli, desfilando no São Paulo Fashion Week.

Um mês após o BBB 23: como está a campeã Amanda?

Aproveitando o hype de “influencer ex-BBB”, a médica fez seu primeiro ensaio profissional e afirma que quer continuar na área da medicina. Amanda Meirelles diz querer levar maior acessibilidade e conhecimento sobre importantes tópicos a respeito da saúde.

Ao ser perguntada em entrevista o que pretendia fazer com o maior prêmio da história do reality, Amanda comenta que a prioridade é quitar a dívida do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), além de ajudar financeiramente sua família.