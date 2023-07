Felipe Prior, ex-BBB, é condenado a seis anos de prisão por estupro

O ex-BBB 20 e arquiteto Felipe Prior foi condenado em primeira instância a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A decisão da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, é do último sábado, 8, e está relacionada a uma denúncia feita em 2020 contra Prior. O caso está em sigilo e o ex-BBB pode recorrer em liberdade.

As informações foram divulgadas pelo portal Universa, do Uol. No documento, a juíza alegou que “não há dúvida” de que houve crime. Para isso, ela cita o prontuário médico da vítima - com nome fictício de Themis -, que mostra laceração na região genital, prints de mensagens entre a vítima e o réu, depoimentos dela, de Prior e de testemunhas da defesa e da acusação.

Themis relatou ter sido estuprada por Prior em 2014. A decisão da Justiça conta que o ex-BBB usou força física para praticar violência, movimentou a vítima de maneira agressiva, segurou-a pelos braços e pela cintura e puxou seus cabelos. Themis pediu para o arquiteto parar, pois “não queria manter relações sexuais”.

O advogado de Felipe Prior foi procurado pelo Universa, mas não respondeu às perguntas até a publicação desta matéria. Ao portal, uma das advogadas da vítima, Maira Pinheiro, disse ter ficado aliviada com a sentença depois de três anos “de muita luta”. "Nossa cliente foi achacada, nós, advogadas, fomos muito atacadas durante esse processo, e essa condenação vem como reconhecimento de que tínhamos razão desde o início”, destacou.



