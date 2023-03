Cara de Sapato se pronuncia após expulsão do BBB 23: "Nunca imaginei"

O lutador de MMA Antônio Carlos Junior, conhecido como Cara de Sapato, se pronunciou pela primeira vez após ter sido expulso da 23ª edição do reality Big Brother Brasil por cometer importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez.

Em vídeo publicado no Instagram neste sábado, 18, Sapato se diz arrependido e afirma que não percebeu que estava ultrapassando os limites na interação com Dania. Desde a eliminação, na quinta-feira, 16, o lutador estava recolhido na casa do irmão, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites. Para mim, é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga", disse. Assista ao vídeo:

"Eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado pra mim, aconteceu muito rápido e me deixou muito triste", diz Cara de Sapato no início do vídeo.

Sapato continua: "Sempre prezei pelo cuidado e bem estar de todas as pessoas e, sinceramente, eu nunca imaginei que na minha vida me envolver numa situação como essa que estou vivendo agora. No momento eu não percebi que podia estar passando dos limites. Pra mim é um momento de desconstrução".

Ao lembrar da carreira como lutador, Antonio relata que está aprendendo com os erros. "Aprendendo e amadurecendo com essa situação. Por fim quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens e demonstraram carinho e principalmente aquelas que apontaram meus erros e me fizeram ver aquilo que não estava conseguindo enxergar", finaliza.

