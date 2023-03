Enquete BBB 23: quem deve voltar na Repescagem? Escolha!

Repescagem do BBB 23 foi definida na noite dessa terça, 21; vote para dizer qual dos participantes eliminados você gostaria que voltasse ao reality show

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) teve nessa terça, 21 de março (21/03/2023), o resultado do décimo Paredão da temporada. Com isso, foi definida a composição da Casa do Retorno.

No local, ex-participantes desta edição do programa disputam duas vagas para voltar ao reality show. Concorrem todos os que foram eliminados em paredões, à exceção de Fred Bruno, que preferiu não participar da repescagem.



Repescagem do BBB 23: quem está participando?

Na "Casa do Reencontro" estão todos os ex-participantes do BBB 23 que saíram em Paredões. Larissa, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Tavares, Marília e Key foram confinados no local.

Participantes que saíram do BBB 23 por outros motivos não estão na Repescagem. Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência, portanto, não terá chance de voltar ao programa.

MC Guimê e Cara de Sapato, que saíram na quinta-feira, 16, também ficaram de fora da Repescagem. Eles foram expulsos do BBB 23 após acusações de assédio sexual.

Fred Bruno, eliminado no décimo paredão, optou por não participar da repescagem.

Imunidade e provas na Repescagem do BBB 23

Os participantes escolhidos para voltar ao BBB 23, porém, não terão vida fácil. Na dinâmica, eles voltam à casa sem imunidade e não poderão participar da Prova do Líder nem da Prova do Anjo nesta semana - que será autoimune.

Enquete Repescagem BBB 23: deve voltar ao programa?

Loading...





BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir ao reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

