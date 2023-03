Repescagem do BBB 23: dois eliminados voltarão ao programa esta semana

Escolha de quais eliminados devem retornar ao reality show será feita em votação pelo público; repescagem do BBB 23 começa após resultado do décimo paredão

Mais uma reviravolta no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23). O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no programa desse domingo, 19 de março (19/03/2023), que dois participantes eliminados poderão voltar à disputa.

A escolha de quem voltará ao BBB 23 será feita pelo próprio público. Os eliminados - incluindo quem sair no Paredão desta terça-feira, 21 - terão uma segunda chance na disputa pelo prêmio do reality.

A maior parte dos ex-participantes do BBB 23 já está em confinamento, em um espaço chamado "Casa do Reencontro". Key Alves, que volta do México após passar uma temporada em "intercâmbio" no reality show La Casa de los Famosos, irá para o local assim que chegar ao País.

Isolados, eles não sabem a formação do décimo Paredão do BBB 23. Segundo Tadeu, também não foi dito a eles o motivo pelo qual foram reunidos.

Ainda não foi informado quando começará a votação da Repescagem do BBB 23, e por quanto tempo será possível indicar os participantes que voltarão ao programa. O apresentador pontuou, no entanto, que os escolhidos não poderão participar da Prova do Líder nesta quinta-feira, 23, então o resultado deve ser anunciado antes da disputa.

Repescagem do BBB 23: quem está participando?

Na "Casa do Reencontro" estão todos os ex-participantes do BBB 23 que saíram em Paredões. Larissa, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Tavares e Marília já chegaram ao local, e Key Alves entrará em breve. Completa o grupo quem for eliminado nesta terça-feira, 21.

Participantes que saíram do BBB 23 por outros motivos não estão na Repescagem. Bruno Gaga, que apertou o botão da desistência, portanto, não terá chance de voltar ao programa.

MC Guimê e Cara de Sapato, que saíram na quinta-feira, 16, também ficaram de fora da Repescagem. Eles foram expulsos do BBB 23 após acusações de assédio sexual.

Imunidade e provas na Repescagem do BBB 23

Os participantes escolhidos para voltar ao BBB 23, porém, não terão vida fácil. Na dinâmica, eles voltam à casa sem imunidade, e não poderão participar da Prova do Líder nem da Prova do Anjo nesta semana - que será autoimune.

