BBB 23: Ilustradora é acusada de racismo após compartilhar meme

Rafaella Tuma, ilustradora do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), foi acusada de racismo após compartilhar um “meme” nas redes sociais. Na imagem publicada no story do Instagram de Rafaella, um print de uma conversa no Whatsapp, no qual a primeira pessoa mostra a foto de “um boy” - representado por um homem negro, de boné e óculos de sol - enquanto a outra questiona se foi roubada por ele.

Rafaella apagou a publicação em seguida, após comentários de seus seguidores. “Gente, sinceramente não tem muito o que fazer. Você tem que assumir os seus erros, ver que eles foram muito grotescos e tentar pedir desculpa”, disse a ilustradora em vídeo no Instagram.

Rafaella Tuma iniciou a parceria com o Big Brother Brasil na edição deste ano, o BBB 23, com um quadro semanal que apresenta ilustrações dos destaques da semana.

Ao se desculpar, a designer ainda comentou que o meme surgiu do próprio rapaz da foto compartilhada: “Ele mesmo tirou uma foto dele e ele mesmo se zoou. Não estou fugindo do meu erro, eu sei que eu não deveria ter compartilhado, porque isso traz uma problemática gigante, uma mensagem muito negativa por todo o estereótipo.”.



