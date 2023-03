Quem saiu do BBB 23? Larissa é a nona eliminada do reality

Participante disputou paredão do BBB 23 contra Cezar, Domitila Barros e Ricardo ; veja porcentagem de cada e como aconteceu a nona eliminação do reality show

Larissa foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 23 (BBB 23). Com uma porcentagem de 66,75% dos votos totais, a professora foi a mais votada em paredão contra Ricardo, Domitila Barros e Cezar Black. O biomédico ficou em segundo, com 29,22%, enquanto a modelo recebeu 3,27%. A saída do enfermeiro era desejo de apenas 0,76%. do público.

Tadeu Schmidt falou com os brothers durante a eliminação: "Domitila e Black, quem diria? Entraram juntos, não deram certo, se distanciaram para dar certo lá na frente. Agora, vivem a mesma realidade do Paredão (...) Um dia o final dessa história muda. Será que é hoje?".

"Para Larissa, é uma história totalmente nova. E o Ricardo, é mais bizarro. Ele tinha tudo para não estar aí. Quatro pessoas no Paredão, muita gente... Quatro pessoas que são orgulho de suas famílias, de quem teve que lutar desde cedo (...) Aqui são apenas gladiadores", ressaltou o apresentador.

Em seguida, ele anunciou a saída de Larissa e destacou: "Ela fala mesmo, talvez não saiba ouvir. Defende aquilo que acredita, mas tudo depende do momento (...) A verdade é que, por mais que se jogue em grupo, quem vai para o Paredão é o indivíduo".



A professora discursou para os participantes remanescentes da casa: "Eu já estava sentindo [que ia sair]. Quero pedir desculpas a Alface, Domitila, Black... aqui a gente é obrigada a criticar pessoas. Não faço isso na minha vida. Desejo muita sorte"

A eliminação de Larissa repercutiu entre os participantes. Ricardo Alface se emocionou com sua permanência, Cezar chorou desesperadamente por horas e Domitila Barros apoiou a todos. Os outros confinados ficam incrédulos com o resultado.



A noite também foi marcada pelo anúncio de "visita no BBB 23". Antes do resultado, o apresentador Tadeu Schmidt contou para o público que a casa irá receber Dania Mendez, mexicana do reality "La Casa dos Famosos".

Amanhã tem visita internacional na casa do #BBB23! Vem ver como será a dinâmica com a participação de Dania Mendez, do 'La Casa de Los Famosos' #RedeBBB pic.twitter.com/ez44IIKU6v — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

Larissa no Mais Você: sister toma café com Ana Maria Braga

O nono café da manhã com o eliminado acontece na manhã desta quarta-feira, 15, no programa matinal Mais Você. Como é de costume, o recém-eliminado do Big Brother Brasil comparece aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para conceder uma entrevista à apresentadora Ana Maria Braga.

BBB 23: saiba como se formou o paredão que eliminou Larissa

Poder do Anjo

- Cezar e Larissa ganharam a prova do anjo e entregaram a imunidade à Aline Wirley, que ficou livre da votação da casa e da indicação do líder.

Voto do Líder

- O líder da semana, Mc Guimê, conquistou a liderança da semana junto a Ricardo, e ficou com a coroa. Guimê indicou o enfermeiro Cezar Black ao paredão, o que o impossibilitou de participar da prova Bate-e-Volta.

Confessionário

A dinâmica da semana separou a casa em dois grupos para a votação aberta:

Grupo Amarelo

Sarah Aline votou em Larissa;



Marvvila votou em Larissa;



Domitila votou em Larissa;



Aline Wirley votou em Gabriel Santana;



Cezar Black votou em Larissa;



Amanda votou em Gabriel Santana.

Larissa foi a mais votada, com quatro votos, e foi pro paredão.



Grupo Azul

Larissa votou em Sarah Aline;



Cara de Sapato votou em Marvvila;



Bruna votou em Marvvila;



Ricardo votou em Marvvila;



Gabriel Santana votou em Amanda;



Fred votou em Sarah Aline.

Marvvila foi a mais votada, com três votos, e foi pro paredão.

Poder Curinga

O poder Curinga da semana foi para Aline Wirley, que pôde escolher um dos emparedados e dar-lhe o poder de indicar mais uma pessoa ao paredão. Larissa foi a escolhida, que puxou Ricardo para a berlinda.

Prova Bate-e-Volta

A Prova Bate-e-Volta foi, então, disputada por Larissa, Marvvila e Ricardo. Cezar, indicado pelo líder, e Domitila, que perdeu a prova do Quarto Branco, não tiveram chance de escapar do Paredão.

A prova da semana era patrocinada pelo McDonald's, e consistia em encontrar três símbolos da marca. Marvvila realizou o feito antes dos outros competidores e por isso escapou do paredão.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir ao reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24 horas dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

