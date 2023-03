BBB 23: MC Guimê leva punição gravíssima nesta madrugada

Na madrugada desta segunda-feira, 13, o participante do Big Brother Brasil 23 MC Guimê sofreu punição gravíssima e perdeu 500 estalecas por deixar um brother sozinho no quarto do líder, o que é proibido.

O caso aconteceu porque MC Guimê, líder da semana, estava com Cara de Sapato no quarto especial e saiu do cômodo para atender Cezar Black, que o chamava do lado de fora. O cantor se retirou para falar com o enfermeiro e deixou o lutador sozinho, o que é proibido.

No BBB, nenhum participante pode estar no quarto do líder sem que o próprio esteja presente. A atitude do cantor sofreu punição gravíssima e o fez perder 500 estalecas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nossa, 500 estalecas. Só porque fui atender a porta. O Black vem me chamar essas horas. Não podia deixar a porta aberta, aí fui fechar a porta porque ele também não pode entrar no quarto. Você [Sapato] tava dormindo, não me liguei mesmo", lamentou Guimê.

VEJA: Guimê tomou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas #BBB23 pic.twitter.com/uxufwx3Lns — Otariano (@otarianonews) March 13, 2023

Sobre o assunto Enquete BBB 23: quem sai? Cezar, Domitila, Larissa, ou Ricardo?

Key Alves vai participar do Big Brother do México, anuncia Boninho

BBB 23: Ricardo e Guimê vencem nona Prova do Líder

BBB 23: Festa do Líder acontece mesmo com Fred no Quarto Branco

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 é transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir ao reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24 horas dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote