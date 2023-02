BBB 23: Big Fone vai tocar novamente esta semana; veja quando

A sétima semana do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23), está com dinâmica diferente. Chamada de "Semana Turbo", o reality teve um toque do Big Fone nesta quinta-feira, 23, e irá tocar novamente no sábado, 25. O horário da chamada ainda não foi divulgado pelo programa.

A ação do Big Fone deste sábado dará ao brother que atender uma imunidade ao paredão, que será formado no mesmo dia, e o poder de indicar um participante à berlinda do reality show.

BBB 23: Big Fone desta quinta-feira deu à Guimê o "Poder Supremo"

"Quem atender (o Big-Fone) vai ganhar o Poder Supremo. Isso significa que vai poder trocar qualquer pessoa que esteja no Paredão. Qualquer pessoa mesmo, inclusive o indicado pelo Líder. Até mesmo ele próprio!", explicou Tadeu Schmidt sobre o primeiro toque.

MC Guimê foi o brother que atendeu ao Big Fone. Ele estava fumando próximo ao item, quando o equipamento tocou às 18h30min. O rapper saiu correndo e atendeu ao telefone.

Após ouvir a mensagem, ele disse aos colegas de confinamento que não pode revelar o que escutou. "Segredo", declarou.

Com o poder que recebeu, Guimê tirou Cara de Sapato do paredão, que havia sido colocado pela líder Sarah Aline, e indicou Gustavo para a berlinda em seu lugar.

Com ação de Guimê, contra-golpe de Cara de Sapato e votação da casa, o sexto paredão do BBB 23 está formado entre Domitila, Fred Nicácio e Gustavo.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 está sendo transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24 horas dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

