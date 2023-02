BBB 23: Larissa vai ser expulsa? Internet repercute tapa em Fred

Larissa dá tapa em Fred durante brincadeiras pós-festa do BBB; atitude repercute nas redes sociais com internautas pedido por expulsão da sister

Após a festa que aconteceu no último sábado, 18, uma cena do BBB 23 virou discussão nas redes sociais. Em meio a uma brincadeira com espuma de barbear, a participante Larissa deu um tapa no rosto de Fred Desmpedidos, que riu na ocasião.

A atitude fez a sister ser acusada de agressão pela segunda vez dentro do reality show. A primeira teve Bruna Griphao como vítima. Dentro do BBB, violência física é punida com expulsão do programa, como já aconteceu em outras edições.

Se o primeiro caso foi interpretado pelo público do programa predominantemente como uma brincadeira entre amigas, desta vez, os internautas majoritariamente pedem pela expulsão de Larissa. A cena do tapa repercutiu de forma negativa entre fãs e ex-participantes do programa.

BBB: ex-participantes que foram expulsos por agressão

Maria do BBB 22 : durante jogo da discórdia em transmissão ao vivo, a sister jogou um balde com água na cabeça da rival Natália. No dia seguinte, foi chamada ao confessionário do programa e foi expulsa.

do : durante jogo da discórdia em transmissão ao vivo, a sister jogou um balde com água na cabeça da rival Natália. No dia seguinte, foi chamada ao confessionário do programa e foi expulsa. Hariany do BBB 19 : a sister foi expulsa por empurrar a participante Paula, que caiu e reclamou de dores no quadril em seguida.

do : a sister foi expulsa por empurrar a participante Paula, que caiu e reclamou de dores no quadril em seguida. Marcos Harter do BBB 17 : ele e a participante Emilly Araújo viviam um relacionamento abusivo por parte do brother. Quando ela quis terminar o romance, ele a colocou contra a parede e deixou hematomas em seus braços.

do : ele e a participante Emilly Araújo viviam um relacionamento abusivo por parte do brother. Quando ela quis terminar o romance, ele a colocou contra a parede e deixou hematomas em seus braços. Ana Paula do BBB 16: a sister, que era a favorita para vencer o reality, foi expulsa por dar um tapa em Renan durante momento que discutia com amiga Adélia sobre o relacionamento.

BBB 23: internautas pedem expulsão de Larissa

Só digo uma coisa se LARISSA EXPULSA não rolar o tapa na cara vai ser no público,não estou preparada pra esse rolê #RedeBBBpic.twitter.com/vx2JX48XXk — REZINHACOMENTA (@maozinhareality) February 19, 2023

tapa no Fred, empurra a Marvilla e ainda bate na cabeça da Bruna...sem chances de passar pano

LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/HLBMeY2NF1 — Fabiola (@OrrraFabi) February 19, 2023

Tapa na cara da Fred, empurrão na Marvila e o empurrão na cabeça da Bruna foi 3 agressão seguida. Se ela não for expulsa ou chamada atenção é injusto.



LARISSA EXPULSA



pic.twitter.com/ylHvmmNXrI — chaminé (@chami1ne) February 19, 2023

