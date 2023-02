Bruno Gaga está fora do BBB 23: relembre trajetória e polêmicas

Bruno Gaga apertou o botão de desistência na tarde desta sexta-feira, 17, e está fora do BBB 23. Ele alegou saudades da família e disse que chegou ao limite. Após desistir do reality, os brothers foram questionar Bruno e tentar consolá-lo.

Natural de São José da Laje, interior de Alagoas, Bruno é fã de carteirinha de Anitta e Lady Gaga. A paixão pela cantora norte-americana, inclusive, lhe rendeu o apelido de Bruno Gaga.

O ex-participante entrou no programa afirmando que adorava festas e provou isso ao longo de sua trajetória. Bruno dançou sensualmente com um boneco da casa após uma celebração.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comportamento invasivo e desconfortável

Entretanto, o brother chegou a causar revoltas nas redes sociais após a festa que contou com Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Nattanzinho e Xand Avião. O motivo foi seu comportamento com o participante Gabriel Santana que foi considerado invasivo e desconfortável.



“Vamos com calma, Gaga", pediu o ator do remake de "Pantanal", enquanto Bruno beijava seu pescoço. Neste momento, o famoso se afastou do brother e o retrucou uma outra vez. "Eu tô pedindo calma. O Gaga é uma safada", disse.



A produção do programa da TV Globo emitiu um alerta para Bruno, que lamentou a mensagem. "Mentira. A pessoa não pode nem ser 'quenga' nesse programa", reclamou.



"Vendo o vídeo é nítido como o Gabriel tá muito desconfortável com essas investidas agressivas do Gaga", apontou um internauta. "Só lembro do Gabriel pedindo pra Sarah não deixar ele sozinho com o Gaga. Tá incomodando demais o cara, isso é invasivo", destacou outro.

Sobre o assunto Bruno Gaga aperta botão da desistência e deixa BBB 23

BBB 23: Key Alves e Gustavo negociam ensaio para o OnlyFans

BBB 23: saída de Paula teria sido por comentário sobre Juliette

Quem saiu do BBB 23: Paula é a 4ª eliminada do reality

Tags