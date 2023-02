BBB23: Juliette revela os participantes favoritos do reality

Campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette segue de olho na casa mais vigiada do Brasil. Em uma live nas redes sociais, a cantora revelou a sua torcida para a 23º edição do programa.

"Eu gosto de Amanda, de (Cara de) Sapato, de Aline (Wirley)... Da que canta, acho ela lindíssima: Marvvila. De Sarah, Larissa, Bruna, Fred...", compartilhou. Ela ainda afirmou que simpatiza com todos os participantes.

"Acho o povo engraçado. Não tem uma pessoa que eu não goste, sabe? Acho todos ok, acho todos gente boa", completou. Internautas afirmam que a opinião da artista tem influência direta no jogo e foi decisiva na saída de Paula, eliminada na última terça-feira, 14.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais | Bruno Gaga aperta botão da desistência e deixa BBB 23

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags