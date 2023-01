Juliette diz que se ‘transforma’ no sexo: ‘Não me reconhecem’

A artista e ex-BBB Juliette falou sobre sua vida sexual no programa "Saia Justa de Verão", do GNT. Ela afirma que, apesar da timidez, se "transforma"

A artista e ex-BBB Juliette Freire, 33, conversou com Sabrina Sato sobre vida sexual no programa Saia Justa de Verão, da GNT, desta quarta-feira, 25. Na ocasião, a também influenciadora digital fez confidências “picantes”.

A apresentadora Sabrina a perguntou sobre comportamento no momento do sexo e Juliette respondeu: "Eu sou tímida aqui, mas eu me transformo. As pessoas não me reconhecem".

Sabrina Sato, por sua vez, admitiu que tem postura oposta a da cantora: "Eu sou tímida. No início, eu tenho que estar sempre bêbada, de tão acanhada que sou. Eu bebo para vencer essa timidez".



Juliette diz que deseja viver um relacionamento aberto, mas ‘nunca aceitaram’

No programa “Saia Justa Verão 2023”, que foi ao ar no dia 11 de janeiro, a artista e ex-BBB Juliette Freire revelou que possui a vontade de viver um relacionamento aberto e que propôs essa dinâmica aos seus ex-namorados, que nunca aceitaram.

Juliette não assumiu nenhum envolvimento amoroso desde a saída do BBB 21, no entanto, a prévia do programa “Saia Justa” mostrou a artista falando sobre propostas feitas por ela aos seus ex-namorados.

“Nunca aceitaram. Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver [a poligamia]”, afirmou.

A paraibana fala que tem curiosidade de saber como é estar em um relacionamento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e admitiu vontade de “experimentar” essa vivência.

Relacionamento aberto e poligamia: o que é?

Relacionamento aberto trata-se de um formato em que o casal possui comum acordo sobre a possibilidade de haver relações extraconjugais. Neste tipo de relação, há um trato sobre as liberdades e limites que cada uma das partes tem.

Nesta modalidade, na maioria dos casos expostos, o envolvimento afetivo é restrito apenas às pessoas que formam o casal. Os casos que ocorrem em paralelo têm caráter informal.

Em relacionamentos poligâmicos, a dupla permite que haja sexo casual e ligações emocionais com pessoas que estão fora do casal. Relações fechadas com mais de dois indivíduos também representam uma forma de poligamia.

