Enquete BBB 23: quem sai? Amanda, Bruno, Guimê ou Paula?

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) teve nesse domingo, 12 de fevereiro (12/02/2023), a formação do quarto Paredão da temporada. A votação ocorreu ao vivo, contando com indicação do líder, do poder curinga, do big fone, e os dois participantes escolhidos pela casa em votação aberta.

Enquete BBB 23: como foi a formação do terceiro paredão?

A votação aconteceu na noite desse domingo, 12. Após os participantes do Castigo do Monstro serem liberados da prenda, o Paredão começou a ser definido.

Paredão BBB 23: quem já estava na berlinda pelo Big Fone?

Após atender ao Big Fone nesta quinta-feira, 9, Gustavo foi colocado diretamente ao paredão e pode escolher outro participante para levar para a berlinda. O empresário escolheu Bruno Gaga.

No entanto, por ganhar a prova do líder no mesmo dia, ficou imune da eliminação e somente Bruno permaneceu emparedado.

Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

O quarto Paredão do BBB 23 foi formado após a imunização. O anjo Amanda deu o colar para Aline Wirley, que não pôde ser votada pelos participantes.

Por ganhar a prova ao lado da médica, Cara de Sapato também ficou imune do paredão.



Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

Após isso veio a indicação do Líder. Gustavo escolheu MC Guimê como primeiro na berlinda.

Paredão BBB 23: quem é indicado pelo Poder Curinga?

Key Alves, por ter atendido arrematado o Poder Curinga, pode indicar uma pessoa ao paredão sem direito à prova Bate-e-Volta. A sister escolheu Paula para concorrer à eliminação.

Paredão BBB 23: como foi a votação no confessionário

Em seguida veio o voto aberto pelos participantes da casa. Veja a lista de quem votou em quem:

Amanda votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Ricardo votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Bruna Griphao votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Aline Wirley votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Marvvila votou em Amanda ;

votou em ; Cezar votou em Amanda ;

votou em ; MC Guimê votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Key Alves votou em Amanda ;

votou em ; Cristian votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Gabriel Santana votou em Amanda ;

votou em ; Fred Nicácio votou em Amanda ;

votou em ; Cara de Sapato votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Larissa votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Fred votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Domitila Barros votou em Cristian ;

votou em ; Sarah Aline votou em Cristian ;

votou em ; Paula votou em Fred Nicácio ;

votou em ; Bruno votou em Fred Nicácio;

Nicácio teve onze votos, Amanda teve cinco e Cristian teve dois. Com o resultado, os dois médicos foram indicados ao Paredão.

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na prova bate-volta?

Amanda, Bruno e Fred Nicácio competiram na prova Bate-Volta patrocinada pelo Spotify. Mesmo ficando para trás no início da prova, Fred Nicácio venceu a prova Bate-e-Volta.

Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Cezar, Gabriel ou Tina?

Esta enquete é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

