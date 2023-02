BBB 23: Aliança entre Guimê e Domitila surpreende no programa

O clima de jogo no BBB está ficando cada vez mais acirrado, mas isso não quer dizer que alianças improváveis estejam fora de cogitação. Nos últimos dias, a aproximação entre MC Guimê e Domitila Barros impressionou dentro e fora da casa.

Isso porque os dois eram o alvo um do outro, trocando farpas e votos no confessionário, além de serem de grupos distintos dentro do programa: Guimê é do Quarto Deserto, enquanto Domitila faz parte do Quarto Fundo do Mar.

BBB 23: Guimê e Domitila se unem para fugir de paredão

Uma parte da animosidade entre os dois participantes do BBB 23 acontecia devido à inimizade entre Domitila e a terceira eliminada do reality, Tina Calamba, a dupla de Guimê na primeira semana de Big Brother.

A aliança foi anunciada pelos dois na transmissão ao vivo do programa na noite desta quinta, 9. Os dois vêm se aproximando desde o racha do Quarto Deserto, provocado pela saída de Tina na última terça, 7.

Alguns participantes do grupo anunciaram que pensariam de forma mais individual pela sobrevivência no jogo, um deles sendo Guimê.

Quarto Deserto BBB: Guimê quer buscar novas alianças e Domitila sugere proteção mútua

Domitila, após o esfacelamento do grupo, foi até o rapper sugerir que os dois se protegessem mutuamente, já que ele estava sem grupo e ela, na mira para o próximo paredão. Assim, a ligação mais improvável do BBB 23 se formou.

Durante uma conversa com o aliado Fred Nicácio, a ativista admitiu que seu relacionamento com o artista vem se desenvolvendo espontaneamente. "De todas as pessoas da casa, o relacionamento que está mais se intensificando de uma forma natural e orgânica é com o Guimê", afirmou.

Os dois já anunciaram que, na formação do próximo paredão, no domingo, 12, tentarão proteger um ao outro da berlinda.

