BBB 23: Key Alves tem pânico de Michael Jackson; entenda

A sister Key Alves revelou medo do cantor falecido Michael Jackson, o que a fez chorar no BBB 23 e virar debate nas redes sociais

A jogadora de vôlei e sister do Big Brother Brasil 23 contou para os participantes do reality durante esta semana que tem medo do cantor Michael Jackson, que morreu em 2009. Na madrugada desta quarta-feira, 1, Key Alves se desesperou ao “ver” o artista no espelho.

Em conversa com brothers aliados do quarto “Oceano” no BBB 23, Key comentou que, desde seus nove anos, tem pânico com a imagem de Michael Jackson. A atleta contou detalhes do trauma, que a levou à terapia.

"Eu comecei a sonhar muito com ele. Muito, terrível", disse. Marvvila então perguntou se o medo havia começado por causa do clipe de ‘Thriller’, mas Key explicou que não: "Eu peguei pavor, fui parar na psicólogo (...)”

“Ele fez tipo uma hipnose para eu tentar esquecer a imagem dele, não perder o medo dele. Hoje, eu não consigo lembrar o rosto dele", contou.

Com medo tremendo do Michael Jackson, Key Alves chorou durante a madrugada após pensar ter o visto no quarto Fundo Do Mar. #BBB23pic.twitter.com/jq1Ocqxmcf — PAN (@forumpandlr) February 1, 2023

BBB 23: Key Alves chora durante madrugada ao ver Michael Jackson no espelho



Na madrugada desta quarta-feira, 1, Key Alves se desesperou por achar ter visto Michael Jackson no espelho do quarto Fundo do Mar. "Que susto", disse a sister.

Chorando bastante, ela afirmou: "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver, olhei no espelho, o Michael Jackson. Saí correndo". A atleta foi acolhida por Gustavo e Aline enquanto os demais participantes do reality riam.

"Ela tem medo, não ri", pediu o cowboy. "Não tem nada, tá todo mundo aqui, menos ele", brincou Fred Nicácio.



Mais notícias do Big Brother Brasil 23:

