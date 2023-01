OnlyFans é usado por Key Alves, do BBB 23; o que é a plataforma?

A atleta Key Alves é uma das participantes do grupo Camarote na nova edição do Big Brother Brasil (BBB 23). A “sister” é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo e concilia a carreira de influenciadora com a sua presença na rede OnlyFans.

Ao lado de sua dupla escolhida pelo público, Gustavo Benedetti, e o “brother” Gabriel Tavares, Key conversou sobre a sua escolha de participar da plataforma conhecida pelo entretenimento adulto.

"Entrei no Instagram e o que eu pensei: 'eu tenho um público muito forte masculino, jogadora de vôlei e tal’. Sabe o que eu fiz? Eu entrei pra plataforma OnlyFans. Sucesso", explicou na íntegra.

O que é OnlyFans, plataforma usada por Key Alves, do BBB 23

Em seu portal oficial, a plataforma OnlyFans descreve a presença de “artistas e criadores de conteúdo de todos os gêneros”, permitindo a monetização por meio de “relacionamentos autênticos com sua base de fãs”.

Os criadores podem ganhar dinheiro graças a uma quantia mensal paga pelos “fãs” para acesso ao material exclusivo. A rede afirma que “mais de 100 criadores ganharam mais de 1 milhão [dólares] desde a monetização de seu conteúdo no OnlyFans”.

O jornal USA Today compara o OnlyFans à plataformas como Instagram, YouTube e Facebook, mas destaca que a sua diferença está nas restrições à nudez. Ao contrário de outras redes, o “OnlyFans permite tudo”.

O serviço virou sinônimo de conteúdo adulto e recebeu ainda mais atenção do público após celebridades como Cardi B e Bella Thorne começarem a divulgar sua presença na plataforma.

As assinaturas começam no valor mínimo de 4,99 dólares por mês (cerca de 25 reais) até o limite de 49,99 dólares (cerca de 258 reais). A BBB Key Alves, por exemplo, cobra o valor de 13,99 dólares, mais de 70 reais, segundo o portal G1.

BBB 23: qual o conteúdo de Key Alves no OnlyFans?

A jogadora de vôlei Key Alves compartilha fotos sensuais na plataforma OnlyFans, sem nudez explícita. A quantia recebida “supera em cerca de 50 vezes o que recebe pelo seu trabalho nas quadras”, de acordo com sua entrevista ao portal Uol.

“São fotos normais, que eu postava no meu perfil do Instagram. Aí eu pensei: 'por que estou postando de graça?’”, contou.

Em conversa no BBB, Key afirmou que o maior pedido em seu OnlyFans são fotos do próprio pé. "Eu vendo foto de pé horrores. Olha esse pé caríssimo, amor", brincou.

Sua dupla no reality, Gustavo, teve uma reação inusitada à informação. “Pra fazer macumba, só pode”, respondeu.

