BBB 23: Key Alves revela que já ficou com João Gomes

A jogadora de vôlei do BBB 23, Key Alves, disse que já ficou com "muitos famosos", incluindo João Gomes, que ela torce para se apresentar no reality show

Pouco antes da primeira formação de paredão do Big Brother Brasil 23, Key Alves contou aos participantes de seu quarto que já ficou com o João Gomes e “muitos famosos”. As sisters falaram anteriormente sobre desejar apresentação do sertanejo no reality.

Pensando sobre as próximas festas do BBB, os participantes do reality se reuniram antes da formação de paredão. Domitila desejou que um cantor sertanejo fizesse show para os brothers e Key respondeu que torcia para a apresentação de João Gomes na casa, assumindo em seguida que já havia ficado com ele.

Key Alves no BBB 23: quem é a participante do Camarote?

“O maior babado foi que ele foi lá no meu prédio. Ele dormiu e ia embora no dia seguinte, aí eu falei que ia treinar e o segurança ia buscar ele depois. Ele resolveu sair do meu prédio de manhã, às 10 horas, e aí eu vejo o grupo do condomínio e foto dele lá. O pessoal falando que ele tava morando lá, que ele tava comigo e eu fiquei rindo”, contou a atleta.



De acordo com ela, o envolvimento começou quando ela mandou um “direct” para o cantor após ir em um de seus shows. “Eu já peguei muito famoso, vocês não têm noção. Muito na cagada mesmo, de tá em um rolê e aí acontecer”, disse.

