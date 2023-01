Enquete Paredão BBB 23: votação parcial do Quarto Secreto hoje, 23

O primeiro paredão do BBB 23 está formado. As duas duplas, Fred Nicácio e Marília, e Key Alves e Gustavo, estão disputando o voto do público para irem ao Quarto Secreto. A outra dupla será eliminada. A votação está aberta no site do Gshow até a noite de terça, 24.

Enquete Paredão BBB 23: votação parcial e atualizada do Quarto Secreto hoje (23/01)

Na enquete do O POVO para escolher qual dupla deve ser levada ao Quarto Secreto, o par mais votado é Fred Nicácio e Marília, com 68,60% dos votos. Key Alves e Gustavo, como a única outra dupla indicada, ficam com os restantes 31,40% dos votos.

BBB 23: paredão em duplas e Quarto Secreto; entenda como funciona

O formato do paredão é realizado de uma forma diferente na primeira semana de programa. Isso porque, devido à dinâmica das duplas, quatro pessoas estão emparedadas em pares, mas somente uma pode ser eliminada.

Portanto, a primeira fase do paredão consiste em escolher uma das duplas para ir ao Quarto Secreto. Lá, na segunda fase da eliminação, o público escolherá quem volta pro BBB e quem vai pra casa.

Enquete Quarto Secreto BBB 23: como o paredão foi formado?

O primeiro paredão foi formado na noite deste domingo, 23, após a votação da casa do BBB 23.

A primeira etapa foi a votação dos dois Anjos, a dupla Aline Wirley e Bruno, que imunizaram Amanda e Cara de Sapato. A dupla Líder, Bruna e Larissa, indicaram o par Gustavo e Key Alves.

A próxima fase de formação do paredão foi a votação no confessionário. As 10 duplas que foram até a cabine para votar em segredo, já que as Líderes não votam, justificaram as escolhas e os resultados mostraram que Fred Nicácio e Marília eram a segunda dupla emparedada.

BBB 23: primeiro paredão tem votação dividida e contragolpe

A votação foi dividida ao meio na casa: 5 duplas votaram em Paula e Gabriel, e as outras 5 em Fred e Marília. Mas, como o par Tina e Mc Guimê tem voto com peso 2, já que a participante conquistou o Poder Coringa, Fred e Marília estão na berlinda.

No contragolpe, Fred e Marília indicaram a outra dupla mais votada da casa, Paula e Gabriel. Os últimos conseguiram se livrar de uma possível eliminação ao ganharem a prova de Bate e Volta. Então, ficou formado o primeiro paredão do BBB 23.

Fred Nicácio e Marília e Key Alves e Gustavo disputam pela continuidade no programa. Vale lembrar que os participantes de dentro da casa não sabem como funciona a dinâmica do Quarto Secreto e do retorno ao BBB; só a dupla eliminada ficará sabendo.

Enquete Quarto Secreto BBB 23: qual dupla vai? Vote

