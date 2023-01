Enquete Paredão BBB: quem sai? Cezar, Domitila ou Gabriel? Parcial hoje, 30

Cezar Black, Domitila e Gabriel estão no segundo paredão do BBB 23 e dependem do público para decidir quem será eliminado. Veja resultados parciais hoje, 30

O segundo paredão do BBB 23 foi formado na noite deste domingo, 29: Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel Tavares são os emparedados da semana, e disputam pela permanência no programa até a noite de terça, 31.

De acordo com a enquete do O POVO, os resultados parciais mostram que Gabriel Tavares será o eliminado da semana, com 59,38% dos votos. Em segundo e terceiro lugares vêm, respectivamente, Domitila, com 39,06%, e Cezar, com 1,56%.

A votação no site do Gshow será finalizada na noite de terça, 31, quando os resultados finais serão anunciados pelo apresentador da atração, Tadeu Schmidt.

O eliminado da segunda semana se juntará à Marília Miranda, que deixou o programa na semana anterior, após perder a votação do Quarto Secreto para Fred Nicácio, seu companheiro na fase de duplas do BBB 23.

Veja como aconteceu a formação do paredão da semana, e vote na enquete do O POVO para escolher quem deve sair do Big Brother Brasil 23.

Paredão BBB 23: veja como foi a formação da eliminação da semana no BBB

Poder do Anjo

Ricardo imunizou Tina.

Voto do Líder

Cara de Sapato indicou Cezar.



Contragolpe

Cezar puxou Gabriel Tavares.

Confessionário

Aline Wirley votou em Domitila;

Amanda votou em Domitila;

Bruna votou em Domitila;



Bruno votou em Cristian;



Cezar votou em MC Guimê;



Cristian votou em MC Guimê;



Domitila votou em MC Guimê;



Fred votou em Cristian;



Fred Nicácio votou em MC Guimê;



Gabriel Santana votou em MC Guimê;



Gabriel Tavares votou em Domitila Barros;



Gustavo votou em MC Guimê;



Key votou em MC Guimê;



Larissa votou em Cristian;



Marvvila votou em MC Guimê;



MC Guimê votou em Domitila;



Paula votou em Domitila;



Ricardo votou em Domitila;



Sarah Aline votou em MC Guimê;



Tina votou em Domitila.

Total: Domitila (8 votos), Guimê (9 votos), Cristian (2 votos).

Poder Coringa

Cara de Sapato salvou Mc Guimê do paredão, colocando Cristian no lugar.

Prova Bate-e-Volta

Competiram Cristian, Domitila e Gabriel (o indicado do líder não pode participar). Cristian venceu a prova, finalizando a formação do paredão da segunda semana: Cezar, Domitila e Gabriel.

