BBB 23: jogo da discórdia é marcado por citação a Juliette

O segundo jogo da discórdia do Big Brother Brasil 23 aconteceu na noite desta segunda-feira, 23. A dinâmica da noite foi semelhante ao "Monte seu Pódio": os participantes tiveram que escolher uma pessoa para dar a placa "Juntos na Final" e duas outras para dar “Bomba”, significando a vontade de manter distância.

Chamado, entre brincadeiras, de “reunião de condomínio” pelos apresentadores do BBB, o jogo da discórdia da primeira semana do reality refletiu as discussões internas que estavam havendo entre os participantes. Ao vivo, os brothers puderam falar sobre suas afinidades.

A ex-BBB Juliette foi citada durante o jogo da discórdia em comparação que Paula fez à participante Marília, que disse que a maquiadora “quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida". A ex-Casa de Vidro deu “Bomba” para ela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 23: placas distribuídas por cada participantes

Key Alves

Juntos na final: Gustavo “Agroboy”

Bomba: “Gabriel Fop e MC Guimê

Marília “Cabrita

Juntos na final: Nicácio

Bombas: Gabriel Fop e Paula

Bruna Griphao

Juntos na final: Larissa

Bombas: Key Alves e Gustavo “Agroboy”

Ricardo

Juntos na final: Fred

Bombas: Nicácio e Marília

Fred “Desimpedidos”

Juntos na final: Ricardo

Bombas: Domitila e Cristian

Marvvila

Juntos na final: Sarah Aline

Bombas: MC Guimê e Gabriel Fop

Gabriel “Mosca”

Juntos na final: Sarah Aline

Bombas: MC Guimê e Gabriel Fop

Sarah

Juntos na final: Marvvila

Bombas: Gabriel Fop e MC Guimê

Gabriel "Fop"

Juntos na final: Paula

Bombas: Marília e Nicácio

Larissa

Juntos na final: Bruna

Bombas: Key e Gustavo

Gustavo

Juntos na final: Key Alves

Bombas: MC Guimê e Gabriel Fop

MC Guimê

Juntos na final: Tina

Bombas: Key Alves e Nicácio

Tina

Juntos na final: MC Guimê

Bombas: Domitila e Marília

Aline

Juntos na final: “Bruno Gaga”

Bombas: Domitila e Marília

Bruno “Gaga”

Juntos na final: Aline

Bombas: Marília e Nicácio

Paula

Juntos na final: Gabriel Fop

Bombas: Marília e Nicácio

Cezar Black

Juntos na final: Cristian

Bombas: Gabriel Fop e Tina

Cristian

Juntos na final: Cezar Black

Bombas: Gabriel Fop e Fred Desimpedidos

Domitila

Juntos na final: Key Alves

Bombas: MC Guimê e Gabriel Fop

Amanda

Juntos na final: Cara de Sapato

Bombas: Nicácio e Marília

Cara de Sapato

Juntos na Final: Amanda

Bombas: Nicácio e Marília

Fred Nicácio

Juntos na final: Domitila

Bombas: Gabriel Fop e Ricardo

BBB 23: quem mais recebeu placas no jogo da discórdia?

Quem mais recebeu bombas

Guimê - 6

Nicácio - 7

Marília - 8

Gabriel Fop - 10

Quem mais recebeu “Juntos na Final”

Key Alves: 2

Sarah - 2

Mosca - 0

Marília - 0

Todos os demais receberam uma placa.

Key e Sarah ganharam mais placas de "Juntos na Final" e, portanto, cada uma foi honrada com 300 estalecas.



Sobre o assunto BBB 23: Key Alves revela que já ficou com João Gomes

Maria Bonita no BBB 23: Nicácio ‘levanta autoestima’ de Marília

Enquete Paredão BBB 23: votação parcial do Quarto Secreto hoje, 23

BBB 23: Tadeu Schmidt alerta Bruna e Gabriel sobre relação tóxica

BBB 23: Cristian diz que chamou atenção em praia por ser branco

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags