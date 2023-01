Bruna Griphao e Gabriel se desentendem no BBB 23: 'Não me toca, não'

Os participantes do Big Brother Brasil 23 (BBB 23), Bruna Griphao e Gabriel Fop, tiveram um desentendimento após uma conversa na área externa da casa, na noite de sábado, 21. Na ocasião, os brothers estavam com Amanda, Bruno e Paulo, conversando sobre o jogo, quando Bruna interrompeu a fala de Gabriel, que reagiu tocando o ombro da participante e pedindo para ela não o ‘atropelar’, ao passo que Bruna reage: “Para de me cercear”.

Gabriel e Bruna vivem um romance na casa desde a primeira festa do programa, mas o relacionamento tem se complicado desde a discussão no quarto do líder. Quando as líderes da semana, Bruna e Larissa, discutiram por conta da ferramenta do quarto onde é possível ver o que os outros jogadores estão conversando.

A atriz acreditava ter escutado outros participantes falando que Gabriel era um ‘alvo’ para o próximo paredão, sendo que Larissa afirmava que os brothers não tinham falado sobre ele. O modelo estranhou a situação e o clima ‘pesou’ entre os membros do VIP, mas — posteriormente — as coisas pareciam ter se resolvido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na noite de sábado, 21, Bruna, Amanda, Bruno e Paula estavam na área externa da casa falando sobre o jogo. A atriz comenta sobre um brother: "Mas o Fred não está legal, cara. Ele está reagindo, tipo, essas atitudes tipo reativas no nível 'chupa, Bruna', do tipo ficar fazendo piadinha, tipo 'a gente está muito bem', sabe ficar jogando assim, tipo...".

"Você acha que não foi ele que falou isso? 'Oh, vamos lá chegar gritando e tal'", diz Gabriel. Então, a atriz o interrompe e é cortada; a carioca dispara: "Para de me cercear".

O modelo diz: "Então, só que você me atropela". Bruna Griphao, em seguida, responde: "Mas é, a vida vai ser assim". "Então, mas aí você tem que ter um pouquinho mais de respeito com os outros, entendeu? Porque a hora de falar tem a hora de cada um", dispara Gabriel. A atriz ri e fica calada.

Horas mais tarde, Bruna, Paulo, MC Guimê e Gabriel, ainda na área externa do BBB 23, conversam sobre o jogo, quando a líder se levanta e Gabriel se aproxima para arrumar o cordão no pescoço dela. A atriz dispara: "Não me toca, não". Gabriel rebate: "Ixi, vai dormir porque você está cansada".

A líder se distancia, e o brother aumenta o tom de voz: "Você não tem que achar ruim não, Bruna. Você está me interrompendo, eu vou falar". Bruna Griphao responde: "Você não tem que achar ruim também, não".

Então, MC Guimê tenta acalmar os ânimos entre os dois. “DR depois”, finaliza o artista.

Sobre o assunto 1º Monstro BBB 23: Fred Nicácio e Marília vão para o castigo

Anjo BBB 23: Aline Wirley e Bruno vencem 1ª prova; veja como foi

Prova do Anjo BBB 23: Veja como será a dinâmica e seus vencedores

Tags