Enquete Paredão BBB 23: quem será o 1º eliminado? Veja parcial

O primeiro paredão do BBB 23 será formado no domingo, 22. Vote na enquete do O POVO e escolha quem deve ser o primeiro eliminado da edição 2023 do BBB

O primeiro paredão do BBB 23 só será formado na noite de domingo, 22, após as provas de resistência, do líder e do anjo, que conferem imunidade a alguns dos 22 participantes.

O paredão da primeira semana de BBB 23 será diferente: em dupla e em duas etapas, o público precisará votar duas vezes para decidir quem se tornará o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 2023.

Antes da eliminação, que acontece na terça-feira, vote na enquete do O POVO para escolher quem deve ser o primeiro brother ou sister a deixar a casa do BBB 23 após uma semana de jogo.

Enquete Paredão BBB 23: veja parcial de quem deve ser o 1º eliminado

Os resultados parciais da enquete do O POVO mostram que o participante mais cotado para ser o primeiro eliminado do jogo é Fred Nicácio, com 24,2% dos votos. Cristian vem em segundo lugar, com 15,3% dos votos totais.

Em terceiro e quarto lugares estão Gabriel, com 14,5%, e Bruna Griphao, com 6,4%. Confira lista completa abaixo:

Fred Nicácio: 24,2%

Cristian: 15,3%

Gabriel: 14,5%

Bruna Griphao: 6,4%

Key Alves: 4,84%

Gustavo: 4,03%

Domitila Barros: 4,03%

Cara de Sapato: 3,23%

Bruno: 3,23%

Tina: 3,23%

Mc Guimê: 3,23%

Fred: 2,42%

Gabriel Santana: 2,42%

Amanda: 2,42%

Aline Wirley: 1,61%

Cezar: 0,81%

Ricardo: 0,81%

Sarah Aline: 0,81%

Marília: 0,81%

Marvvila: 0,81%

Paula: 0,81%

Larissa: 0%

